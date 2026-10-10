"Dopo quasi un anno, abbiamo ottenuto le cartelle cliniche, la depressione è l'ultimo dei problemi": Evelina Sgarbi parla delle condizioni di salute di suo padre Vittorio Sgarbi, 74 anni. "È entrato in ospedale con una trombosi della succlavia che ha causato ischemie cerebrali. Si parla anche di demenza senile. Una condizione veramente disastrosa", aggiunge la figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary, 26 anni.

"Si continua a imputare la colpa alla depressione, che è debilitante, ma qui è il fisico che è provato, debilitato, stanco. Non è questione di depressione. C'erano delle patologie importanti che hanno sicuramente anche peggiorato questo aspetto della depressione", spiega Evelina Sgarbi che è andata a trovare il papà in ospedale, ricoverato in terapia intensiva.



"Adesso è stabile, ma purtroppo è tutto precipitato. È stato ricoverato con la polmonite, non riusciva neanche a espettorare il catarro, hanno dovuto provare con la maschera, non è bastato. Hanno dovuto intubarlo, poi provare a stubarlo e reintubarlo", aggiunge la figlia di Vittorio Sgarbi che da tempo si batte a causa della preoccupazione per la salute del papà. "L'ho visto sedato con la mascherina, intubato, pieno di cavi, gonfio in viso, sono rimasta pietrificata", aggiunge.

Evelina Sgarbi continua: "Una negligenza totale, l'hanno ricoverato troppo tardi. È allucinante. Purtroppo non mi stupisce, ma è veramente tutto allucinante. I fatti parlano chiaro. L'ho sempre detto che non erano per niente rassicuranti nemmeno le uscite che ha fatto. Tutta l'estate è stato portato in giro come un pacco postale per incassare dei soldi, parliamoci chiaro. Portato in giro, debilitato".

Per quanto riguarda il quadro clinico del padre, afferma: "Mi è stato detto dal primario che non sta reagendo bene alle cure, non si sentono di essere troppo ottimisti. Ha una base veramente molto fragile e molto debilitata. Non riesce neanche a tossire per espettorare il catarro infetto che ha. Una polmonite non ti viene in un giorno, l'ha incubata per giorni. Io so con certezza che già da giorni lui non stava bene".