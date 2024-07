L'estate targata Mediaset è ricca di nuove serie tv in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity: da The Family a La rosa della vendetta

Quali sono le serie tv da vedere assolutamente durante l'estate? Il palinsesto estivo di Mediaset si arricchisce di esclusive e serie tv per tutti i gusti. Nuove emozionanti storie vanno in onda nel day-time e in prima serata su Canale 5 e alcune serie esclusive impreziosiscono il catalogo di Mediaset Infinity.

Dalla nuova fiction turca The Family all'amatissima Endless Love, dalle prime serate di Canale 5 dedicate a Segreti di Famiglia e La rosa della vendetta alla nuova serie tedesca Message from mom in esclusiva su Mediaset Infinity, ecco nel video qui sopra tutte le serie tv dell'estate targata Mediaset.

Dove vedere la serie turca The Family

The Family (Alie), è una delle nuove serie turche di Canale 5 e Mediaset Infinity. La serie andrà in onda da lunedì 8 luglio alle 14:45 su Canale 5.

La trama segue la storia d'amore tra il misterioso Aslan e la determinata Devin: lui è il figlio di una potente famiglia criminale di Istanbul mentre lei è una brillante psicologa. Le strade dei due giovani si incrociano casualmente su un volo per Istanbul dando inizio a una relazione profonda e complessa.

Aslan è interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ, già noto al pubblico nostrano per aver partecipato ad altre due serie di successo, La ragazza e l’ufficiale e Brave and Beautiful. Al suo fianco troviamo Serenay Sarıkaya nella parte di Devin.

La rosa della vendetta su Canale 5

La rosa della vendetta in prima serata su Canale 5

Tra le novità del palinsesto estivo di Canale 5 troviamo anche La rosa della vendetta, con protagonista Murat Ünalmıs, volto di Demir Yaman in Terra Amara.

L'attore veste i panni di Gülcemal Şahin, abbandonato dalla madre da bambino insieme a sua sorella. Dopo la morte del padre, Gülcemal decide di uccidere l'uomo con il quale sua madre è scappata.

Diventato un uomo ricco e spietato, decide di tornare a Bursa e di cercare sua madre Zafer per vendicarsi. Ma l’incontro con la giovane Deva Nakkaşoğlu cambierà in qualche modo la sua vita.

La protagonista femminile è interpretata da Melis Sezen, attrice, modella e ballerina turca che in passato ha già recitato nella serie Come sorelle.

Segreti di famiglia su Canale 5 e Mediaset Infinity

Serie turca dalle atmosfere crime, Segreti di famiglia va in onda in prima serata su Canale 5 ed è disponibile su Mediaset Infinity. Protagonista delle vicende è il rispettato pubblico ministero Ilgaz Kaya, interpretato da Kaan Urgancıoğlu, già noto al pubblico italiano per il suo ruolo di Emir Kozcuoğlu in Endless Love.

Ad affiancarlo troviamo la giovane avvocatessa Ceylin Erguvan, interpretata da Pınar Deniz, capace di ricorrere anche a metodi poco ortodossi pur di raggiungere i suoi obiettivi.

Figlio maggiore del capo della polizia Metin, Ilgaz sceglie di affidarsi a lei per la difesa del fratello minore che è stato accusato di omicidio.

Davos - 1917 su Canale 5 e Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity gli amanti dei thriller spionistici potranno appassionarsi alla miniserie Davos, ambientata nell’omonima cittadina svizzera durante la Prima Guerra Mondiale.

La storia vede protagonista l’infermiera Johanna Gabathuler interpretata da Dominique Devenport, la Sissi della serie evento. Tornata dal fronte, Johanna partorisce una bambina che le viene portata via dalla sua famiglia. La trama segue la giovane infermiera diventare una spia tedesca per ritrovare sua figlia.

If You Love in esclusiva su Mediaset Infinity

In esclusiva su Mediaset Infinity la serie turca If You Love narra le vicende di Ates e Leyla. I due sono interpretati rispettivamente da Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan.

Dopo la morte di suo padre, Ates torna a Istanbul per occuparsi dell’azienda di famiglia e dei figli che il padre ha avuto da seconde nozze. La sua vita si incrocerà con quella di Leyla, una ragazza che fa parte di una banda di truffatori per guadagnarsi da vivere.

Endless Love continua su Canale 5 e Mediaset Infinity

Endless Love è l’amatissima serie tv turca trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La serie, vincitrice dell'International Emmy Award, narra la travolgente storia d’amore tra Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante.

Nonostante ami Kemal, Nihan decide di sposare il malvagio Emir per proteggere suo fratello Ozan e la sua famiglia. Nel cast di Endless Love troviamo: Neslihan Atagül nel ruolo di Nihan, Burak Özçivit nei panni di Kemal e Kaan Urgancıoğlu nel ruolo di Emir.

My home my destiny 2 su Canale 5 e su Mediaset Infinity

Dopo la messa in onda in esclusiva su Mediaset Infinity, My home my destiny 2 va in onda per la prima volta su Canale 5. La soap turca ha avuto un grande successo in oltre 70 paesi nel mondo ed è tratta da una storia vera, raccontata in un libro della psicologa Gülseren Budayıcıoğlu.

La protagonista femminile è Zeynep, interpretata Demet Özdemir, attrice divenuta famosa grazie al ruolo di Sanem Aydin in DayDreamer. Il personaggio maschile principale è İbrahim Çelikkol, che qui è Medhi Karaca, un meccanico dal carattere molto difficile.

Nella serie si raccontano le vicissitudini di Zeynep, una ragazza adottata da una famiglia molto ricca quando era ancora bambina e viveva in un contesto molto difficile. Nella seconda stagione cercherà di capire meglio se stessa e deciderà di rivolgersi a una psichiatra.

Everywhere I Go, tutte le puntate su Mediaset Infinity

Emozioni, incidenti e tanti sentimenti nella rom-com turca Everywhere I Go che vede protagonisti Demir Erendil (Furkan Andıç) e Selin Sever (Aybüke Pusat, già nota per aver partecipato alla serie Dreams and Realities). Le puntate sono tutte disponibili su Mediaset Infinity, ma la serie è anche in onda su Rete 4 tutte le mattine alle 10.50 dal lunedì al venerdì.

Demir, architetto di successo, torna Istabul dopo molti anni per rilevare una società di architettura prossima al fallimento e per vivere nella vecchia casa di famiglia. Quest’ultima, però, viene venduta anche a Selin. I due si ritrovano costretti a condividere lo stesso appartamento.

Madri - Una vita d'amore: la seconda stagione su Mediaset Infinity

Madri - Una vita d'amore torna con la seconda stagione in esclusiva su Mediaset Infinity. La serie appartiene al genere del medical drama e racconta le storie di alcune madri che si ritrovano in un ospedale per lottare ogni giorno al fianco dei loro figli.

Alla fine della prima stagione, i ragazzi tornano in ospedale dopo un grave incidente stradale.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE