Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 30 giugno al 4 luglio su Canale 5, Arif partecipa a una vendita di beneficenza della scuola di Doruk e Nisan. Jale fa fare degli esami a Bahar visto che la donna ha continui svenimenti. Enver fa recapitare a Bahar il telefono di Sarp. Poco dopo, insieme ai figli, la donna va a trovare un vecchio amico di Sarp che le consegna una lettera. Nella lettera Sarp racconta il rapporto complicato con sua madre. Tornata a casa, Bahar legge i messaggi sul cellulare di Sarp e sospetta che il marito l'abbia tradita. Viste le condizioni di Bahar, Arif si offre di accompagnare i bambini a scuola e viene seguito da Sirin.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

