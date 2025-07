La puntata del 31 luglio di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 31 luglio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 31 luglio

Ilgaz ed Eren scoprono che il giorno della morte di Serdar è giunta in centrale la segnalazione che qualcuno aveva udito dei colpi di pistola. La zona è quella nei pressi del molo. Così si recano sul posto per un sopralluogo e arrivano all'edificio con la terrazza.

Ilgaz si rende conto che sul muro, nascosto dietro a dell'intonaco fresco si nasconde un foro con dentro un proiettile. Viene quindi chiamata la scientifica per ispezionare tutta la zona. Ilgaz ed Eren cominciano così a nutrire il sospetto che i colpevoli dell'omicidio di Serdar possano essere i loro familiari.

Nel frattempo, Ceylin incontra Cetin e capisce che non ha mai sparato a Osman, quindi affronta la sorella e il cognato. Interviene Mert che confessa a Ceylin che tutti loro hanno incontrato Serdar il giorno della sua morte. Insieme si recano in centrale per una dichiarazione spontanea.

Lacin, intanto, ha portato Omer da Yekta: il ragazzo conferma di essere suo figlio, ma Yekta non vuole sentirne parlare.

