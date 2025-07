Sissi, l'amata serie che ripercorre la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach alla corte di Vienna giunge all'atto finale. Mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, in prima visione esclusiva e assoluta in prime-time, andrà in onda su Canale 5 la quarta e ultima stagione del serial che vede gli attori Jannik Schümann e Dominique Devenport prestare il volto alla coppia reale asburgica. Il serial narra una coppia che si ama, si desidera e si sceglie, ed è costantemente combattuta tra problemi personali e lotte di potere. Sissi è quindi una rilettura di fatti storici pensata per una nuova generazione di spettatori, più vicina alla reale figura di Sissi, con scene ricche di passione e azione, sullo sfondo dell'amore matto e disperatissimo tra Kaiser e Kaiserin. La donna più bella d'Europa - irrequieta, vittima di nevrosi, ossessioni e pensieri cupi, che sfiorò l'anoressia senza accettarsi fino in fondo - continua a sostenere i propri ideali, a coltivare passioni e inclinazioni, a non tollerare gli status della sua corte. Mentre Franz è il sovrano di un impero, l'Austro-Ungarico, sempre più prossimo al disfacimento. Tutti gli episodi delle prime tre stagioni di Sissi in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Dominique Devenport e Jannik Schümann sono i protagonisti di Sissi

Sissi 4, la trama e le anticipazioni della stagione finale

La quarta stagione si apre con la caduta di cavallo della protagonista, a Corfù. Questo accade mentre il fratello dell'Imperatrice, Louis, riceve del padre la benedizione al fidanzamento con Henriette Mendel, una cantante lirica. Giunta la notizia dell'incidente, il duca di Baviera viene colpito da un infarto e per non metterne in pericolo la guarigione, Franz nasconde a Sissi le drammatiche condizioni del padre. Dopo il funerale dell'amato genitore, Sissi si reca a Possenhofen, dove il nuovo proprietario del castello lascia solo tre mesi di permanenza alla famiglia: la duchessa Ludovica di Baviera, intanto, è ignara dello sfratto e del fidanzamento del figlio con una semplice borghese. La sorella di Sissi, Sophie Charlotte, ha un'infatuazione per Ludovico II di Baviera, ma la madre della giovane è contraria. Intanto Sissi cerca vendetta e, all'Oktoberfest, offre mezzo milione di fiorini al fantino Georg Basselet von La Rosée. Lasciata Possenhofen, Franz chiede a Sissi di non cavalcare, almeno finché non si sarà ripresa, mentre Louis riceve l'offerta di diventare ministro della Giustizia. Sophie Charlotte, intanto, ha ricevuto una lettera d'amore da Ludwig e un invito a Nymphenburg. Louis e la madre, alla prima di Die Walküre (dove Henriette è la protagonista), vedono arrivare re Ludovico con Sophie Charlotte: Ludovica sviene e lo spettacolo viene interrotto. Sissi, invece, incontra Linda: la cavallerizza è figlia illegittima del duca Max e quindi sua sorellastra. Ludovica vuole mandare Sophie Charlotte all'istituto monastico di Frauenwörth, perché dimentichi il cugino Ludwig, mentre l'arciduchessa Sophie suggerisce candidati alternativi, tra cui Georg Basselet di La Rosée. Al castello di Possenhofen iniziano così i preparativi per il ricevimento. Qui, nonostante non sia invitato, appare anche Ludwig, che bacia la giovane davanti a tutti. Dopo la plateale dichiarazione, Ludovica pretende un matrimonio il prima possibile. Nel frattempo, la madre di Linda, Adele Schwarz, viene trovata morta. Linda è sospettata dell'omicidio della madre Adele e viene arrestata.

Sissi 4, il cast

A vestire i panni di Sissi è l'attrice e modella Dominique Devenport. Nata nel 1996 a Lucerna, in Svizzera, si avvicina al mondo del cinema, iniziando presto a lavorare per serie tv e grande schermo. Nel 2013 interpreta Natalie nel film Treno di notte per Lisbona, mentre dal 2017 al 2021 studia recitazione alla Otto Falckenberg School di Monaco. Il ruolo di Elisabetta d'Austria ricoperto nella serie tv Sissi le ha permesso di ottenere il premio di Miglior Attrice ai Premi della Televisione Tedesca 2023. Nello stesso anno, Dominique Devenport ha vestito i panni della protagonista Johanna Gabathuler in Davos. Accanto all'attrice svizzera troviamo Jannik Schümann, che torna a interpretare l'imperatore Franz. Classe 1992, si afferma negli anni duemila in diverse fiction tedesche, fino all'esperienza iniziata nel 2021 con la prima stagione di Sissi. Nel cast, oltre ai due protagonisti, compaiono anche David Korbmann, Désirée Nosbusch, Tanja Schleiff, Julia Stemberger, Pauline Rénevier e Marcus Grüsser.

