Chi è Dominique Devenport, attrice protagonista di Davos e Sissi

La nuova serie tv Davos va in onda da mercoledì 19 giugno in prima serata su Canale 5.

Un o spy-drama ambientato nel 1917 che racconta la storia di Johanna Gabathuler, una giovane crocerossina che diventa un'agente sotto copertura.

La protagonista di Davos è interpretata dall'attrice Dominique Devenport, apprezzata dal pubblico di Canale 5 per aver dato il volto a Sissi nella serie-evento.

Di seguito, scopriamo chi è Dominique Devenport mentre su Mediaset Infinity potete trovare tutto quello che c'è da sapere sulla serie Davos, dal cast alla trama fino alle location della serie.

Dominique Devenport, chi è l'attrice di Davos e Sissi

Davos, chi è l'attrice protagonista Dominique Devenport

Dominique Devenport, 28 anni, nasce a Lucerna (Svizzera) nel 1996 ed è un'attrice e modella.

La sua passione per la recitazione nasce dai tempi della scuola e fin da giovane inizia a lavorare per le serie tv e il cinema. Nel 2013 ha ricoperto il ruolo di Natalie nel film Treno di notte per Lisbona. Dal 2017 al 2021 ha studiato recitazione alla Otto Falckenberg School di Monaco.

Nel 2021 ottiene il ruolo di Elisabetta d'Austria nella serie tv Sissi che le fa ottenere successo e notorietà a livello internazionale. Per Sissi, Dominique Devenport è stata nominata per il premio di Miglior Attrice ai Premi della Televisione Tedesca 2023.

Nel 2023 ricopre il ruolo della protagonista Johanna Gabathuler in Davos.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE