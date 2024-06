L'ultima puntata di Sissi - Atto Terzo, con protagonisti Dominique Devenport e Jannik Schümann, è andata in onda giovedì 14 giugno in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere l'ultima puntata integrale della serie. Dopo la messa in onda televisiva, tutti gli episodi di Sissi - Atto Terzo saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sissi 3, come finisce la serie

Walli e Gustav si godono il lusso della suite nuziale offerta loro da Franz e, mentre sono in albergo, Walli riceve un invito dal kaiser; recatasi a palazzo, finisce a letto con l'imperatore. Franz piomba sull'isoletta francese in cui Sissi si nasconde e porta via Rudolf di nascosto; tornati a Vienna, lo rispedisce alla scuola militare. Sissi torna a palazzo, e dopo aver letto le richieste dello zar per l'alleanza, suggerisce a Franz di proporre un trattato di pace tra Russia, Germania e Austria. I soldati di Franz fanno irruzione a casa di Johann, il quale si sacrifica per Albert e Grunne; Grunne, a sua volta, si lascia arrestare per permettere ad Albert di fuggire. Quest'ultimo, disperato, si reca da Gustav e Walli e li costringe a farlo entrare a palazzo, con l'intenzione di uccidere Franz. La sparizione di Rudolf getta Sissi, Franz e la corte intera nell'angoscia.

