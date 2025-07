La prossima puntata della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 1 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 1 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Forbidden Fruit, le anticipazioni dell'1 agosto

Durante l'evento organizzato da Ender al ristorante Avenue, Yildiz fa irruzione nel ristorante, interrompendo l'evento e, dopo un annuncio inaspettato, fa allontanare Ender.

Alihan è visibilmente provato dalla decisione di Zeynep di partire.

