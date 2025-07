Il nuovo episodio della serie Io sono Farah con Demet Ozdemir, andato in onda il 31 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda giovedì 31 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

Io sono Farah: la trama del 31 luglio

Tahir porta Farah in un appartamento a un piano molto alto. Mentre la donna pulisce i vetri delle finestre, Tahir la fa inciampare e Farah rischia di cadere, ma alla fine l'uomo l'afferra per un braccio e la trae in salvo.

Mentre i due sono in macchina, Tahir riceve un messaggio strano da Yasemin; la richiama e scopre che la ragazza ha ingerito molti medicinali nell'intento di togliersi la vita. Dopo aver cercato invano di farla vomitare, Tahir e Farah portano la ragazza in ospedale.

Più tardi, Mehmet si precipita a interrogarla. Alla richiesta di chi sia la donna che si è buttata dall'auto in corsa di Tahir, Yasemin risponde "la donna delle pulizie". L'interrogatorio viene interrotto dall'arrivo di Bade, che minaccia Mehmet di denunciarlo.

Intanto, Tahir fa preparare dei passaporti falsi per far scappare Farah e Kerim, ma, vedendo Farah insieme a Orhan, cambia idea ed entra minacciosamente nell'appartamento. Lì trova Farah con in braccio Kerim, che ha la febbre alta.

