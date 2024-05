L'attore turco, volto di Demir in Terra amara, è il protagonista de La rosa della vendetta (Gülcemal), nuova serie in onda su Canale 5

L'indimenticabile Demir di Terra amara sta per fare il suo ritorno su Canale 5 con una nuova serie di produzione turca.

Murat Ünalmış, uno degli attori turchi più amati e seguiti nel nostro Paese, è il protagonista maschile de La rosa della vendetta (Gülcemal in lingua originale).

Murat Ünalmış, l'attore di Terra amara e La rosa della vendetta

Nel 2018, Murat Ünalmış è stato scelto per interpretare Demir Yaman in Terra amara. Grazie a questo ruolo, il pubblico italiano ha conosciuto e apprezzato l'attore per la prima volta.

Nel corso dei mesi, gli spettatori si sono appassionati sempre più alle storie di Zuleyha, Yilmaz e Demir. In un'intervista nello studio di Verissimo, l'attore ha parlato della fine di Demir in Terra amara: "Tutti gli spettatori si chiederanno i motivi della scomparsa, cercheranno di capire le ragioni. È successo anche in Turchia. Qualsiasi storia che si rispetti dovrebbe avere un finale all'altezza. Sarebbe giusto per l'attore e per gli spettatori".

Nel 2023, Murat Ünalmış interpreta Gülcemal, il protagonista de La rosa della vendetta accanto a Melis Sezen (l'attrice di Deren nella serie Come sorelle).

La rosa della vendetta su Canale 5

La rosa della vendetta, la trama della serie turca

Gülcemal, insieme alla sorella Gülendam, è stato abbandonato quando era ancora bambino dalla madre, fuggita con l'uomo che amava.

Quest'ultimo verrà poi ucciso da Gulcemal. La madre del protagonista lancerà una maledizione contro di lui per vendicarsi.

Chi è l'attore turco de La rosa della vendetta

Murat Ünalmış ha 43 anni ed è nato nella città di Kayseri nel 1981. Durante il liceo, ha giocato a basket a livello professionale e il suo sogno d'infanzia era diventare un atleta. Dopo la laurea in Economia, ha studiato recitazione a Istanbul. Il suo primo ruolo è arrivato nel 2003. Da allora ha recitato in tantissime serie tv e in diversi film molto apprezzati in Turchia. Nel 2019, ottiene la parte di Demir in Terra amara che lo porterà a ottenere un enorme successo in patria e a livello internazionale. Dal 2011 al 2012 Murat Ünalmış è stato sposato con l'attrice Birce Akalay. Nel settembre 2023 l'attore è convolato a nozze con Albena İlieva (Nutiye Akar). "Eravamo amici, poi tra noi è scattato qualcosa. Siamo stati fidanzati per tre anni prima del matrimonio, ma non lo abbiamo reso pubblico", aveva rivelato a Verissimo. Ad aprile 2023, la coppia ha dato alla luce il primo figlio.

