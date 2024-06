L'attrice turca, volto di Deren in Come sorelle, è la protagonista femminile de La rosa della vendetta (Gülcemal), nuova serie in onda su Canale 5

Il pubblico italiano l'ha conosciuta grazie al ruolo di Deren in Come sorelle e sta continuando ad amarla in La rosa della vendetta (Gülcemal in lingua originale), nuova serie turca in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 e disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Stiamo parlando di Melis Sezen, attrice, modella e ballerina turca, protagonista femminile de La rosa della vendetta (qui sopra, un video con il riassunto delle prime puntate). Nella serie interpreta Deva e la vediamo al fianco di Murat Ünalmış, l'amatissimo Demir di Terra amara.

Melis Sezen, chi è l'attrice di Come sorelle e La rosa della vendetta

Nata il 2 gennaio 1997 a Silivri, in provincia di Istanbul, Melis Sezen cresce in una famiglia di imprenditori di origini turche, albanesi e macedone. I genitori hanno da subito sostenuto la sua scelta di intraprendere la carriera di attrice, che inizia all'età di 12 anni con i primi spettacoli a teatro. Parallelamente alla recitazione, Melis porta avanti anche gli studi universitari fino a laurearsi in presso il dipartimento di media e arti visive dell'Università di Koç. Oltre al turco, parla fluentemente anche l'inglese. Approda alle serie tv turche nel 2016 e due anni dopo Melis ottiene i suoi primi ruoli nel cinema. Nel 2019 è la volta di Come sorelle, serie trasmessa su Canale 5, dove veste i panni di Deren. Il pubblico italiano continua ad amarla grazie al ruolo di Deva in La rosa della vendetta.

Melis Sezen, vita privata

Della vita privata di Melis non si sa molto. Stando ai magazine turchi, l'attrice ha una relazione con Atilla Bingöl, uomo d'affari suo connazionale, proprietario di una delle più note società di servizi turistici ed eventi.

La rosa della vendetta, la trama della serie turca

Gülcemal, insieme alla sorella Gülendam, è stato abbandonato quando era ancora bambino dalla madre, fuggita con l'uomo che amava.

Quest'ultimo verrà poi ucciso da Gulcemal. La madre del protagonista lancerà una maledizione contro di lui per vendicarsi.

La rosa della vendetta, quando va in onda

La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

