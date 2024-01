Murat Ünalmış parla della scomparsa di Demir: "È un segreto"

Murat Ünalmış parla a Verissimo della scomparsa del suo personaggio Demir nella serie Terra amara.

"Non me lo aspettavo neanche io di scomparire in questo modo. Vedremo cosa succederà, non rivelo niente", afferma l'attore turco.

E aggiunge: "Tutti gli spettatori si chiederanno i motivi della scomparsa, cercheranno di capire le ragioni. È successo anche in Turchia. I motivi per cui le cose sono andate così, li voglio tenere per me. È un mio segreto".

Murat Ünalmış ammette però che avrebbe preferito una svolta diversa: "Qualsiasi storia che si rispetti dovrebbe avere un finale all'altezza. Sarebbe giusto per l'attore e per gli spettatori".