La rosa della vendetta, la nuova serie turca prossimamente su Canale 5

Prossimamente su Canale 5 prenderà il via La rosa della vendetta (Gülcemal), la nuova serie televisiva turca dedicata alla voglia di riscatto del giovane Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara.

La rosa della vendetta - la trama

Gülcemal, insieme alla sorella Gülendam, è stato abbandonato quando era ancora bambino dalla madre, fuggita con l'uomo che amava. Quest'ultimo verrà poi ucciso da Gulcemal, il quale avrà modo di cambiare per sempre la sua vita quando conoscerà Deva Nakkaşoğlu, interpretata dall'attrice e ballerina ventisettenne Melis Sezen.

La rosa della vendetta - quando va in onda

La rosa della vendetta sarà disponibile prossimamente su Canale 5 in prima visione assoluta e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Murat Ünalmış, da Terra Amara a La Rosa della Vendetta

Nato il 23 aprile 1981 a Kayseri, in Cappadocia, Murat Ünalmış si trasferisce a Istanbul durante l'adolescenza. Qui frequenta il liceo e gioca nelle giovanili di basket, per poi approfondire gli studi di recitazione e iniziare a lavorare come modello. La svolta a livello internazionale arriva con Terra Amara, in cui interpreta Demir Yaman. Sposato dal 2011 al 2012 con l'attrice Birce Akalay, nel settembre 2023 l'attore è nuovamente convolato a nozze con Albena İlieva (Nutiye Akar). "Eravamo amici, poi tra noi è scattato qualcosa - aveva rivelato in esclusiva a Verissimo - Siamo stati fidanzati per tre anni prima del matrimonio, ma non lo abbiamo reso pubblico". Ad aprile, la coppia ha dato alla luce il primo figlio. "Che Dio protegga, perdoni e doni la salute ai figli di tutti", aveva scritto sui social a corredo di uno scatto con il primogenito.

