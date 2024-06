Pinar Deniz è la c o-protagonista di Segreti di famiglia (Yargı), la nuova serie tv turca in onda in prima visione su Canale 5 da domenica 16 giugno e on demand su Mediaset Infinity. Affiancata da Kaan Urgancıoğlu (Emir di Endless Love), Pinar veste i panni di Ceylin Erguvan, carismatica e intelligente avvocatessa capace di fare qualsiasi cosa pur di raggiungere i suoi obiettivi.

Pinar Deniz - l'attrice e modella protagonista femminile di Segreti di famiglia

Pınar Deniz nasce ad Adana, quinta città turca in termini di popolazione, il 4 novembre 1993. La sua famiglia è araba, lingua che ha iniziato a parlare prima del turco. Lei stessa ha raccontato di non sapere il turco fino alle scuole elementari: ha incominciato a impararlo per non essere esclusa dai suoi amici.

All'età di due anni si trasferisce con la famiglia in provincia di Istanbul, città nella quale si laurea in pubbliche relazioni all'Università. Qui, nel 2014, inizia a recitare nelle prime serie tv turche, per poi continuare fino al grande successo di Segreti di famiglia, dove veste i panni della protagonista femminile. Parallelamente recita anche in diversi film turchi e lavora come modella collaborando con brand internazionali.

Pinar Deniz - vita privata

Dal 2015 al 2017 Pınar è stata fidanzata con il collega Kaan Turgut. Prima della rottura, la coppia aveva annunciato le nozze. Successivamente inizia una storia d'amore con l'attore turco Yiğit Kirazcı, terminata poi nel 2022. Attualmente è legata sentimentalmente a un altro collega, Kaan Yıldırım.

Segreti di famiglia, la trama della serie turca

In Segreti di famiglia Pınar Deniz interpreta Ceylin Erguvan, affascinante e astuta avvocatessa dai metodi poco ortodossi. Il suo destino si incrocia con quello di Ilgaz Kaya (interpretato da Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love), un pubblico ministero molto stimato nell'ambiente. Ilgaz decide di affidarsi a Ceylin per la difesa di suo fratello minore, implicato in un misterioso caso di omicidio. Ilgaz e Ceylin si ritrovano così coinvolti in un labirinto di misteri che riguarderà entrambe le loro famiglie.

Segreti di famiglia - quando va in onda

Segreti di famiglia è in onda su Canale 5 in prima visione assoluta da domenica 16 giugno per tutta l'estate e on demand su Mediaset Infinity.

