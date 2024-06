Da domenica 16 giugno su Canale 5 prende il via Segreti di famiglia (Yargı), la nuova serie televisiva turca che narra le vicende del rispettato pubblico ministero Ilgaz Kaya, interpretato da Kaan Urgancıoğlu, già noto al pubblico italiano per il suo ruolo di Emir Kozcuoğlu in Endless Love. La serie tv turca andrà in onda tutte le domeniche sera su Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia - la trama

Figlio maggiore del capo della polizia Metin, Ilgaz Kaya è un pubblico ministero molto stimato nell'ambiente che crede nella verità e nella giustizia, suoi massimi valori. Affascinante, intelligente e senza pregiudizi è la giovane Erguvan, avvocatessa di rango inferiore rispetto a Ilgaz, capace di fare qualsiasi cosa pur di raggiungere i suoi obiettivi, scorciatoie comprese.

Ilgaz sceglie di affidarsi a lei per la difesa del fratello minore coinvolto in un omicidio. Sia lui che il padre Metin vogliono sapere la verità sulla vicenda, anche se si dovesse trattare della colpevolezza del ragazzo. Essendo un caso delicato e complesso, Ilgaz confida nei metodi poco ortodossi di Ceylin per scoprire cosa si cela dietro quell'omicidio. Grazie a questo caso intricato i destini di Ilgaz e Ceylin si uniscono e si ritrovano coinvolti in un labirinto di misteri che riguarderà entrambe le loro famiglie.

Segreti di famiglia - quando va in onda

Segreti di famiglia è in onda su Canale 5 in prima visione assoluta da domenica 16 giugno per tutta l'estate e on demand su Mediaset Infinity.

Kaan Urgancıoğlu, da Endless Love a Segreti di famiglia

Nato l'8 maggio 1981 a Smirne in una famiglia di origini turche, albanesi e siriane, all'età di 19 anni Kaan Urgancıoğlu si trasferisce a Istanbul per studiare prima finanza e poi cinema all'Università.

È in questo periodo che inizia a lavorare come attore: la passione per la recitazione lo porta anche a trasferirsi a New York per studiare al Stella Adler Studio. Dopo il suo ritorno in Turchia, Kaan inizia a interpretare delle piccole parti in diverse serie tv, fino a dare un'importante svolta alla sua carriera con il ruolo di Emir Kozcuoğlu in Endless Love dal 2015 al 2017. Dal 2021 veste i panni di Ilgaz Kaya, protagonista della serie Segreti di famiglia. Il 19 giugno 2023 si è sposato con Burcu Denizer ad Atene, in Grecia. Dalla loro unione l'8 dicembre dello stesso anno è nato il loro primo figlio Ardıç.

