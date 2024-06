Segreti di famiglia, quando inizia la nuova serie turca su Canale 5

Da domenica 16 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva Segreti di famiglia, la nuova serie turca con Kaan Urgancıoğlu (Emir in Endless Love)

Segreti di Famiglia è la nuova serie tv di produzione turca che andrà in onda su Canale 5.

Dopo la messa in onda de La Rosa della vendetta con Murat Unalmis (Demir in Terra amara), Segreti di famiglia racconterà una storia dalle tinte crime.

Nel cast di Segreti di Famiglia troviamo Pınar Deniz e Kaan Urgancıoğlu, già noto in Italia per aver vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nella serie Endless Love.

Di seguito scopriamo quando inizia Segreti di Famiglia su Canale 5.

Segreti di famiglia: quando va in onda su Canale 5

Segreti di famiglia: quando va in onda

La prima puntata di Segreti di famiglia va in onda domenica 16 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo la diretta televisiva, le puntate di Segreti di famiglia saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia - la trama

La serie si sofferma sulla vita del rispettato procuratore Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu), che ha appreso dal padre poliziotto principi come l'onestà e l'onore.

Il suo vissuto si intreccia con quella di un'avvocata un po' spregiudicata, Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole.

I due uniranno le loro forze per risolvere un complicato caso di omicidio.

