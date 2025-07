La prima puntata de Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda lunedì 28 luglio nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la prima puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: la trama del 28 luglio

Demet Özdemir (Farah Erşadi) in una scena di Io sono Farah

Farah è una giovane donna iraniana immigrata a Istanbul, con un figlio di sei anni di nome Kerim, che deve vivere isolato perché il suo sistema immunitario è gravemente compromesso.

Farah lavora in nero come addetta delle pulizie e, durante un turno in un locale gestito da dei criminali, assiste a un omicidio: Kaan Akingi, durante un'accesa discussione, spara a un ragazzo e lo uccide. Farah è testimone della scena e si offre di pulire la macchia di sangue dal pavimento pur di salvarsi la vita. Una volta terminato il suo compito, viene portata in macchina da Tahir, quello che sembra essere uno dei capi dell'organizzazione criminale.

Farah riesce a scappare e a rientrare a casa, sconvolta. Li' trova Gonul, la vicina di casa, che bada a Kerim in assenza della madre. Le due si danno appuntamento per l'indomani mattina per portare il bambino in ospedale per un'importante visita. Alle prime ore del mattino, in un bosco, viene ritrovato il cadavere del ragazzo a cui Kaan ha sparato.

Grazie ai contatti di Gonul, che lavora in ospedale, Farah porta clandestinamente Kerim alla visita con l'immunologo. Il medico dice a Farah che forse ha trovato un donatore di midollo compatibile, ma che per accedere al trapianto Kerim dovrà essere registrato, il che pone Farah in una posizione scomoda, visto che lei non è cittadina turca. La donna promette di risolvere la questione.

All'uscita dall'ospedale, Farah si accorge di essere inseguita da Haydar, uno degli uomini di Tahir. Venendo meno alla promessa fatta al figlio, che voleva andare al campo da calcio, Farah lo porta subito a casa. Lì, i due trovano Tahir, il quale decide di risparmiare Farah, ma la minaccia dicendole che se dovesse parlare dell'omicidio di Alperen con qualcuno, non le mostrerà nuovamente compassione. Al piano di sopra, la madre di Gonul, Perihan, si arrabbia con la figlia, accusandola di farsi sfruttare da Farah e di mettere al repentaglio il suo lavoro in ospedale.

Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE