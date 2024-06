La rosa della vendetta, la prima puntata del 7 giugno in streaming

La prima puntata de La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), è andata in onda venerdì 7 giugno in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra, potete vedere la prima puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La rosa della vendetta saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: la prima puntata in streaming

La rosa della vendetta: la trama della prima puntata

Gulcemal è un uomo che cerca vendetta contro sua madre. La donna lo ha abbandonato insieme a suo padre, per fuggire con un altro uomo.

Dopo il suicidio del padre, Gulcemal, accecato dall'odio, uccise l'uomo di sua madre.

Gulcemal è ora un uomo ricco, potente e spietato, che arriva a Bursa con un solo obiettivo: trovare sua madre Zafer e vendicarsi.

Gulcemal vuole convincere con ogni mezzo il maestro tessitore a lavorare per lui. Non sa ancora che si tratta di Deva. Deva, riconosciuto in lui l'uomo che l'aveva spinta nel lago, lo ferisce con delle forbici. Lui le comunica che ha tre giorni di tempo per rinunciare a lavorare alle dipendenze di Zafer e lavorare per lui.

La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

