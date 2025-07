La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 7 luglio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 7 luglio

Halit rivela a Ender di aver lavorato a un progetto importante per tutta la notte e dice alla moglie che deve aspettarsi una "sorpresa". Alihan affronta Zeynep per aver assunto un'assistente non qualificata per motivi compassionevoli. Zeynep difende la sua scelta.

