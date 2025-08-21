Mediaset Infinity logo
21 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 agosto

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 22 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 22 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 agosto

Ender in una scena di Forbidden Fruit

Ender si reca nell'ufficio da Halit per parlare di affari, quando sopraggiunge Bulent, un amico comune che la riempie di complimenti suscitando la gelosia di Halit. L'uomo fa quindi visita alla ex moglie, con la quale condivide un momento di intimità.

