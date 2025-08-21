Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 22 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 22 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 agosto
Ender si reca nell'ufficio da Halit per parlare di affari, quando sopraggiunge Bulent, un amico comune che la riempie di complimenti suscitando la gelosia di Halit. L'uomo fa quindi visita alla ex moglie, con la quale condivide un momento di intimità.
Leggi anche
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Maternità
La Iena Roberta Rei condivide sui social il dramma vissuto dopo l’aborto
La Iena Roberta Rei condivide sui social il dramma vissuto dopo l’aborto
ESTATE
"Semplicemente... Grazie", scrive la showgirl sui social
"Semplicemente... Grazie", scrive la showgirl sui social