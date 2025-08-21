La forza di una donna, le anticipazioni del 22 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda venerdì 22 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di venerdì 22 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, durante i preparativi del matrimonio di Peyami e Ceyda, Bahar e le sue amiche si fingono truccatrici e parrucchiere per aiutare Umran, che vuole apparire al meglio per l’occasione
La forza di una donna: cosa succede il 22 agosto
Sirin ha un attacco di panico e confessa alla madre che Sarp è vivo e qualcuno li spia con delle telecamere.
Madre e figlia decidono di mantenere il segreto, e Sirin persuade Hatice a non rivelare nulla a nessuno per il momento.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
