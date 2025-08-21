Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
21 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 22 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda venerdì 22 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna
Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di venerdì 22 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, durante i preparativi del matrimonio di Peyami e Ceyda, Bahar e le sue amiche si fingono truccatrici e parrucchiere per aiutare Umran, che vuole apparire al meglio per l’occasione

La forza di una donna: cosa succede il 22 agosto

Sirin ha un attacco di panico e confessa alla madre che Sarp è vivo e qualcuno li spia con delle telecamere.

Madre e figlia decidono di mantenere il segreto, e Sirin persuade Hatice a non rivelare nulla a nessuno per il momento.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

