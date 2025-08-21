Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 21 agosto
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 21 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda giovedì 21 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Cem si confida con Alihan e gli dice che Zeynep ha accettato di uscire con lui. Zehra riesce a convincere il padre a farla lavorare per Ender. Yildiz cerca di far passare per ladro Kemal. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Maternità
La Iena Roberta Rei condivide sui social il dramma vissuto dopo l’aborto
La Iena Roberta Rei condivide sui social il dramma vissuto dopo l’aborto
ESTATE
"Semplicemente... Grazie", scrive la showgirl sui social
"Semplicemente... Grazie", scrive la showgirl sui social