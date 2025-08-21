Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 21 agosto

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda giovedì 21 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Cem si confida con Alihan e gli dice che Zeynep ha accettato di uscire con lui. Zehra riesce a convincere il padre a farla lavorare per Ender. Yildiz cerca di far passare per ladro Kemal. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

