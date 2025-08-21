Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna: la trama del 21 agosto

Ece Özdikici (Jale Demir) e Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı) in una scena di La forza di una donna

Jale comunica ad Hatice che Sirin ha l'epatite e non potrà donare il midollo, finché non sarà guarita. Hatice le rivela che Bahar potrebbe avere altri fratellastri e decide di rintracciare l'ex amante del padre di Bahar.

Poi, riceve la visita di Levent che le dice che Sirin è stata rapita, ma la ragazza, invece, è già tornata a casa e nega.

Poco dopo, Levent le consegna una lettera di Sarp in cui l'uomo le chiede notizie della morte di Bahar e dei suoi figli. Sirin risponde che sono morti in un incendio, come le è stato intimato di dire da Munir.

Infine, Enver, Yeliz e Ceyda fanno una sorpresa a Bahar e le regalano un vestito elegante cucito da Enver, ma la donna ha molti lividi causati dalla sua malattia e, quando lo indossa, nel vederla, gli altri ne sono sconvolti.

