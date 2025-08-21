Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
21 agosto 2025

La forza di una donna, la puntata del 21 agosto in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 21 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 21 agosto

Jale comunica ad Hatice che Sirin ha l'epatite e non potrà donare il midollo, finché non sarà guarita. Hatice le rivela che Bahar potrebbe avere altri fratellastri e decide di rintracciare l'ex amante del padre di Bahar.

Poi, riceve la visita di Levent che le dice che Sirin è stata rapita, ma la ragazza, invece, è già tornata a casa e nega.

Poco dopo, Levent le consegna una lettera di Sarp in cui l'uomo le chiede notizie della morte di Bahar e dei suoi figli. Sirin risponde che sono morti in un incendio, come le è stato intimato di dire da Munir.

Infine, Enver, Yeliz e Ceyda fanno una sorpresa a Bahar e le regalano un vestito elegante cucito da Enver, ma la donna ha molti lividi causati dalla sua malattia e, quando lo indossa, nel vederla, gli altri ne sono sconvolti.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

