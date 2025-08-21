Forbidden Fruit 2, la puntata del 21 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 21 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 21 agosto

Cem si confida con Alihan e gli dice che Zeynep ha finalmente accettato di fidanzarsi ufficialmente con lui. Zeynep, costretta a lasciare il suo appartamento, va a stare qualche giorno da Yildiz e assiste impotente alle strane dinamiche in casa di Halit e alle continue minacce alla felicità della sorella.

Da un lato Zehra riesce a convincere il padre a farla lavorare per Ender, che quindi si presenta nuovamente in casa e non esita a fare insinuazioni e battute nei confronti di Yildiz. La seconda minaccia è Kemal, che continua a lavorare come autista di Erim nonostante le incessanti richieste di Yildiz e Zeynep. In preda al panico, Yildiz cerca addirittura di incastrarlo facendolo passare per ladro.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

