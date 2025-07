Negli episodi dell'ultima settimana di Forbidden Fruit, in onda dal 30 giugno al 4 luglio su Canale 5, Yildiz scopre perché Ender ha deciso di assumerla come cameriera di suo marito.

Zeynep conosce il suo nuovo capo, il giovane imprenditore di successo Alihan.

A un ricevimento, la signora Ender incontra il suo amante, il chirurgo estetico Sinan.

Dopo essersi confidata con un'amica, Yildiz decide di accettare l'offerta della signora Ender.

Intanto, Eda comunica ad Alihan che Zeynep è stata derubata. Dopo l'incidente, Alihan fa un regalo a Zeynep per risarcirla degli oggetti che le hanno rubato.

Yildiz rivela al signor Halit il piano di Ender e lui decide di farla seguire. Così viene a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie e manda i suoi uomini da Sinan.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

