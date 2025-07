Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda giovedì 31 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Farah (Demet Ozdemir) in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di giovedì 31 luglio di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Orhan e Mehmet continuano le ricerche di Farah.

Io sono Farah: cosa succede il 31 luglio

Orhan e Mehmet trovano una pista all'ospedale in cui la donna aveva curato Ali Galip.

Controllando le videocamere di sorveglianza, i due vedono che Farah e Kerimsah sono stati portati via in auto da Tahir. Alla villa dove Tahir ha portato Farah, arrivano Mehmet e Orhan. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

