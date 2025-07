La prossima puntata della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 31 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 31 luglio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 31 luglio

Yildiz e Cansu sono a pranzo insieme e incontrano Ender che accenna alla sua nuova collezione.

Alihan convoca Cem nel suo ufficio per dirgli di tornare qualche mese negli Stati Uniti per gestire alcuni buchi finanziari direttamente dalla sede di Atlanta.

