Il nuovo episodio della serie Io sono Farah con Demet Ozdemir, andato in onda il 30 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda mercoledì 30 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

Tahir (Engin Akyurek) in una scena di Io sono Farah

Io sono Farah: la trama del 30 luglio

Farah tenta di fuggire dal paese, ma durante il viaggio un malintenzionato le ruba un oggetto molto importante per lei. Nel tentativo di recuperarlo, affronta l'uomo e viene scaraventata per terra.

Una donna porta lei e Kerim in ospedale e lì Farah s'imbatte in Ali Galip, che ha subito un'aggressione e ora è in gravissime condizioni. Farah interviene e gli salva la vita, senza sapere chi sia quell'uomo.

Tahir riceve l'ordine da Ali Galip di tenere Farah sotto stretta sorveglianza fino a quando lui non si sarà ripreso.

Mehmet prosegue con le indagini, con l'aiuto di Ilyas. I due sono certi di aver trovato la scena del crimine, ma è stata perfettamente ripulita e la scientifica non riesce a trovare alcun indizio sul luogo.

Mehmet decide allora di controllare tutti i filmati delle telecamere e scopre che Tahir si trovava fuori da quel locale ed era con una donna.

