World War Z su Italia 1 e in streaming

World War Z, la trama e il cast

Il film del 2013 si sofferma sulla minaccia causata da una pandemia di zombie che sembra destinata a distruggere l'umanità. Gerry Lane è in auto con la sua famiglia, nel traffico di Philadelphia, quando scoppia il caos. Orde di persone infette a causa di un male sconosciuto si avventano sul primo malcapitato, contagiandolo in pochi secondi. Ex impiegato delle Nazioni Unite ritiratosi a vita privata, Lane accetta di tornare in servizio, pur di mettere in salvo la propria famiglia su una nave del governo. Parte dunque alla ricerca del luogo del primo contagio, a seguito di un promettente immunologo, nella speranza di isolare il virus e poter creare nel più breve tempo un vaccino. Diretto dal regista Marc Foster e tratto dal bestseller di Max Brooks "World War Z. La guerra mondiale degli zombi", il film vede la presenza di Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse e Daniella Kertesz. Brad Pitt e la sua casa di produzione, la Plan B, assieme alla Paramount, hanno dovuto battere in un'asta i rivali Leonardo DiCaprio e la sua Appian Way, coadiuvato dalla Warner Bros, per aggiudicarsi i diritti di adattamento di World War Z. La sceneggiatura originale di Michale Straczynski era molto diversa. La produzione, poi, ha cambiato decisamente idea. Nel film c’è una piccola reunion tra Brad Pitt (Gerry Lane) e David Morse (Capitano Mullenaro), i quali avevano già lavorato insieme ne "L'esercito delle 12 scimmie".

