La puntata integrale del 23 luglio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 23 luglio

Aylin, Parla, Merve, Tugce, Cinar e Gul sono preoccupati che salti fuori la verità su quanto accaduto a Serdar. Mert tranquillizza Gul e Cinar, dicendo loro che Serdar è ancora vivo e in un posto sicuro.

Ma il suo corpo viene ritrovato nella discarica da due ragazzi e Ilgaz ed Eren vengono chiamati per esaminare la scena del crimine.

Serdar presenta diverse lesioni: un colpo alla nuca inflitto da corpo contundente, una ferita al collo da arma da taglio e un'emorragia interna.

Dunque, non è chiaro quale sia stata a causare il decesso. Per di più, non si hanno filmati, sospettati o piste da seguire per trovare il colpevole.

Osman, ferito al braccio, è in condizioni gravi.

Yekta racconta a Lacin di essere stato picchiato e gettato nella spazzatura da alcuni uomini che lavorano per la controparte di un caso che seguiva.

Haluk intanto pensa a come vendicarsi della morte dell'amato nipote.

