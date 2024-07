Ti amo in tutte le lingue del mondo su Rete 4: cast e curiosità

Sabato 13 luglio, in prima serata su Rete 4 e in contemporanea su Mediaset Infinity, va in onda la commedia di Leonardo Pieraccioni

Sabato 13 luglio, in prima serata su Rete 4 e in streaming gratis su Mediaset Infinity, va in onda Ti amo in tutte le lingue del mondo, commedia del 2005 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni.

Ti amo in tutte le lingue del mondo, la trama

Gilberto è professore di ginnastica in un liceo di Pistoia. Separato dalla moglie che lo tradiva, vive con il fratello che fa il bidello nella sua stessa scuola. Una sua allieva, Paolina, è follemente innamorata di lui e gli lascia messaggi d'amore in tutte le lingue del mondo. Lui cerca di tenerla a bada ma ci riesce a fatica destando sospetti nel preside. Finché un giorno, trascinato da un collega in una villa affittata a scambisti, incontra Margherita che è stata portata lì con l'inganno.

Ti amo in tutte le lingue del mondo, il cast

Questo è il settimo film da regista per Leonardo Pieraccioni, che qui interpreta il ruolo di Gilberto Rovai. Il nome del personaggio è in ricordo di un amico di Pieraccioni, scomparso prematuramente nel 2004.

Marjo Berasategui, attrice e modella spagnola, è Margherita, la protagonista femmile. In Italia ha debuttato come inviata della trasmissione di Italia 1 Fuego, per poi entrare nel mondo del cinema prendendo parte a molte commedie, come Ravanello pallido e Un boss in salotto.

La parte di Paolina invece è di Giulia Elettra Gorietti. Nella sua carriera ha recitato in molte pellicole, tra cui Tre metri sopra il cielo, Ho voglia di te e Suburra.

Nel cast anche Giorgio Panariello nei panni del fratello Cateno Rovai e Rocco Papaleo in quelli del professor Anselmi.

Con la partecipazione di Carlo Conti, Giovanni Veronesi, Paolo Beldì e Giovanni Benincasa.

