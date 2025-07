La pellicola con Denzel Washington va in onda venerdì 1 agosto in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity

Denzel Washington in una scena del film Flight

Flight, il film con Denzel Washington diretto e co-prodotto da Robert Zemeckis, va in onda venerdì 1 luglio in prima serata su Rete 4 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La pellicola del 2012 punta i riflettori su Whip Whitaker, un esperto pilota di linea che, in seguito a una catastrofe ad alta quota, riesce miracolosamente a far atterrare il suo aereo, salvando così le vite di quasi tutti i passeggeri a bordo. Subito dopo l'atterraggio Whip viene considerato un eroe, ma con il passare del tempo sono più le domande che le risposte a sorgere riguardo chi fosse realmente responsabile dell'accaduto e cosa stesse realmente succedendo su quell'aereo al momento dell'incidente. Per questo motivo, Whip Whitaker è chiamato ad affrontare un processo ricco di colpi di scena. Oltre a Denzel Washington nel ruolo del protagonista, nel cast di Flight sono presenti Kelly Reilly, John Goodman e Don Cheadle.

