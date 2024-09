Dopo la comunicazione dell’esclusione di Lino Giuliano, Alfonso Signorini ha dato il benvenuto a 12 concorrenti nel corso della prima puntata del Grande Fratello 2024.

Chi è entrato nella prima puntata del Grande Fratello?

Le prime concorrenti a scoprire la nuova Casa del GF sono le tre ex ragazze di Non è la Rai, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere, che partecipano al reality come un unico concorrente.

Varcano la porta rossa anche l’idraulico Tommaso Franchi e l’attrice Clarissa Burt. Jessica Morlacchi entra nella Casa, ma si ferma nel confessionale per commentare le entrate dei prossimi concorrenti.

Il parrucchiere Luca Giglioli arriva nella Casa a bordo della sua moto insieme ai suoi amici e ai genitori. Gli ingressi continuano con l’ex velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta, l’attore Luca Calvani e il modello Luca Spolverato.

Enzo Paolo Turchi raggiunge la Casa ballando mentre Yulia Bruschi racconta la storia della sua famiglia sulla passerella del GF.

Il pallavolista Javier Martinez sorprende le donne della Casa con un mazzo di rose rosse e incontra Ilaria Clemente, l'ultima concorrente della prima puntata.

