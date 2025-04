Strategie e sospetti: le coppie si alleano per affrontare le Nomination

In vista della prossima puntata, i concorrenti discutono sulle prossime scelte da attuare

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Elena e Thais, in seguito alla vittoria di una nuova prova in White Room, hanno deciso di assegnare due voti in prospettiva delle Nomination a Irma e Lucia. La loro scelta, sebbene sia stata compresa e accettata dai compagni, ha aperto nuovi scenari e, soprattutto, ha innescato riflessioni interne alle coppie e non solo sulle imminenti Nomination della prossima puntata di The Couple - Una vittoria per due.

Se da una parte della Casa delle Coppie ci sono Benedicta e Brigitta che discutono con Laura delle possibilità di finire in Nomination contro le sorelle Testa, queste ultime si confrontano in camera, lontane dal gruppo, con Giorgia, Pierangelo e Jasmine, cercando di individuare con chi sarebbe più vantaggioso scontrarsi al televoto.

Secondo il parere di questo piccolo gruppo, u na delle coppie più nominate potrebbe essere quella di Antonino e Andrea: l’hair stylist è considerato uno dei più forti in questo gioco. “È amatissimo, anche questo bisogna considerarlo” ammette Irma, temendo lo svantaggio di affrontarlo.

Irma esprime preoccupazione anche per i fratelli Mileto, che Pierangelo reputa meno temibili; tuttavia, la pugile crede che siano amati dal pubblico, un pensiero condiviso anche da Giorgia. Le due concorrenti reputano che i due ragazzi pugliesi siano giovani, belli e genuini. Caratteristiche che, secondo la loro analisi, potrebbero risultare positive per ottenere il favore del pubblico.

Prima di raggiungere la zona living, la ragazza confida alla coppia di giovani amici che Giorgia ha sentito Elena e Thais ipotizzare delle strategie con con Antonino sulle Nomination. Per questo motivo afferma: “Allora voglio farlo anch’io finché si può fare”, consapevole che in una fase più avanzata del gioco instaurare delle alleanze potrebbe non essere più possibile.

“Perché dovrei farlo da sola, se posso unirmi agli altri fin dall’inizio?” si chiede retoricamente Irma, trovando piena sintonia con Pierangelo.

Con le prime alleanze che iniziano a emergere, il clima nella Casa delle Coppie si fa sempre più strategico: ognuno inizia a scegliere da che parte stare.