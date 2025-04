Settimana 1: il riepilogo delle chiavi prima della puntata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Sedici chiavi. Otto coppie. Una cassaforte. Un solo milione di euro in palio. È questo il cuore pulsante di The Couple – Una vittoria per due, dove strategia, fortuna e gioco di squadra si intrecciano in una sfida ad alta tensione.

Le chiavi, sedici in tutto, sono distribuite tra le otto coppie in gara, ma solo una apre davvero la cassaforte che custodisce il jackpot. Il meccanismo è semplice ma spietato: in ogni puntata, la coppia vincitrice delle sfide ha il potere di sfilare almeno una chiave ad un'altra coppia. Un vantaggio enorme che può cambiare gli equilibri in un attimo.

La scorsa settimana, Antonino e Andrea hanno fatto sentire il loro peso nel gioco: dopo aver vinto l'ultima prova, hanno strappato una chiave a Jasmine e Pierangelo.

Ma la gara non è solo tattica, può essere anche cuore: i fratelli Mileto, penalizzati dalle Nomination, hanno dovuto cedere una delle loro chiavi. E, con un gesto a sorpresa, l’hanno regalata proprio a Jasmine e Pierangelo, riportandoli a quota due.

La situazione è la seguente:

Antonino e Andrea guidano la classifica con tre chiavi.

Danilo e Fabrizio sono i più svantaggiati con una sola chiave.

Manila e Stefano, Pierangelo e Jasmine, Thais ed Elena, Benedicta e Brigitta, Laura e Giorgia, Lucia e Irma hanno invece due chiavi.

Ogni chiave è un potenziale biglietto d’oro. Ma solo una apre davvero la cassaforte. E finché non verrà scoperta, ogni scambio può valere una fortuna oppure rivelarsi del tutto inutile.