Lucia Testa contro i fratelli Mileto, Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi

Stamattina, in seguito alla terza puntata, si è acceso un duro scontro tra Pierangelo e Irma, che ha coinvolto anche altre coppie in gioco.

Manila e Stefano si ritrovano a commentare con Lucia l’atteggiamento dei giovani pugliesi mentre si godono una bella giornata di sole. La showgirl ha notato in loro una certa strategia, rimanendone perplessa, soprattutto quando hanno comunicato che, in caso di eliminazione, avrebbero lasciato una delle loro chiavi ai fratelli.

Anche Lucia mostra di non approvare il loro comportamento, in particolare il confabulare contro le altre coppie nel buio della stanza, e sottolinea: “Non lo dicono, ma vi sentono”. Ciò che la infastidisce maggiormente è l’accusa, da parte loro, di fare strategia, quando sono proprio loro i primi a metterla in atto. Precisa inoltre di non essere stata coinvolta direttamente, specificando che le vere interessate erano Irma e Giorgia.

Lucia nota poi un improvviso avvicinamento tra i ragazzi e Antonino e Andrea, cosa che la sorprende, considerando che fino a quel momento erano sempre state coppie molto distanti.

Confessa infine la sua delusione per la Nomination ricevuta dai fratelli Mileto e mette in dubbio la sincerità delle loro parole: “Per me era già tutto calcolato. È poco chiara la cosa”.

Le dinamiche si fanno sempre più complesse e le alleanze iniziano a vacillare. Tra strategie svelate e rapporti messi in discussione, il gioco entra nel vivo e nulla sembra più scontato. The Couple – Una Vittoria per Due promette nuove sorprese… e forse anche nuovi colpi di scena.