La delusione di Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi verso le sorelle Testa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La terza puntata è stata carica di tensione e colpi di scena. Tra strategie svelate e alleanze messe alla prova, il gioco si è fatto ancora più duro. I concorrenti hanno dovuto affrontare Nomination difficili, mentre i rapporti tra alcuni di loro hanno cominciato a incrinarsi in modo evidente.

Nel buio della loro camera, Jasmine e Pierangelo si confidano. Sono delusi dalle sorelle Testa, che durante la settimana hanno cercato di coinvolgerli per concordare le Nomination e poi, invece, li hanno nominati.

Pierangelo non ha dubbi: affronterà la questione con loro senza farsi problemi. Jasmine aggiunge che Irma e Lucia ci sono rimaste tanto male per il voto ricevuto dai fratelli Mileto, ma alla fine sono le prime che hanno fatto lo stesso con loro. La ragazza spiega che non è tanto per la Nomination, perché comunque ci sarebbero finiti, quanto per il modo in cui è stato fatto, e che questo atteggiamento proprio non le piace. Poi, osserva che Antonino, tra tutti i concorrenti, è il più corretto. Anche Pierangelo concorda dicendo che gioca a carte più scoperte. I due si trovano d'accordo: anche se Antonino li nomina, poi riescono comunque a ritrovarsi a parlare senza che questo dia loro fastidio.

Mentre la notte avvolge la casa e i pensieri si fanno più pesanti, è chiaro che da domani in The Couple - Una Vittoria per Due nulla sarà più come prima. Le maschere iniziano a cadere e, tra delusioni e nuovi equilibri, i concorrenti dovranno scegliere con chi stare e di chi non fidarsi più.