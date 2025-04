Irma Testa delusa dalle scelte dei fratelli Mileto

Settimana dopo settimana, puntata dopo puntata, il gioco continua a diventare più intenso e una minima scintilla può accendere i fuochi più grandi. Questa sera, le Nomination hanno decretato le due coppie a rischio: Irma e Lucia e Jasmine e Pierangelo.

Un destino che sembrava segnato dalle penalità ottenute da entrambe le coppie, le quali partivano con due voti Nomination ciascuna. A decretare il loro destino sono state le sorelle Boccoli, scegliendo tra Irma e Lucia e Antonino e Andrea, in quanto coppie a ex equo.

Un particolare che non sfugge a Irma, che contando le varie possibilità resta scoperta nel comprendere chi è stato a fare il loro nome in Confessionale. Non impiega molto per scoprire gli indiziati che rispondono ai nomi di Danilo e Fabrizio. Una scoperta che ferisce molto la pugile, per due due ragioni: la prima per un motivo di affetto e fiducia, la seconda, ben più importante per lei, è per una questione di strategia. "Ho fatto le mie scelte sulla base di quello che mi avevi detto. Ho convinto Laura e Giorgia e tu cambi idea cinque minuti prima di entrare in Confessionale?" questa l'accusa che la pugile muove a Danilo, dispiaciuto per aver scelto l'amica.

Quello che ferisce Irma è il cambio di rotta "Avevo fatto i miei conti e mi sono fidata" continua. Il ragazzo si scusa, si è detto confuso, lui e il fratello hanno contatto le varie possibili Nomination e hanno seguito il flusso, compiendo un errore. Tuttavia, il malumore della ragazza non viene subito compreso. Soprattutto da Manila e Laura. La prima si confronta con la pugile e le suggerisce di non sentirsi tradita, è stato un errore banale. Mentre la judoka conforta Danilo e sostiene: "Irma deve capire che per il gioco non conta l'affetto, tutti possono essere nominati".

Irma, però, in camera con sua sorella Lucia, ripensa a quanto accaduto. Si sentono entrambe sconfortate, reputano Jasmine e Pierangelo i più forti al televoto e, per contro, le loro possibilità sono pressoché nulle. Si conforta a vicenda, si asciugano le lacrime e si promettono che raggiungeranno i loro obiettivi in un modo o nell'altro. Sulle prime è Lucia a essere più lucida e convince la sorella che tutto è possibile, che non è detta l'ultima parola. Poi è il suo turno di cedere, ed è Irma a farsi forte: partecipare a The Couple – Una Vittoria per Due è stata una grande opportunità, ma non è l'unico modo per acquistare una casa alla loro madre. Riusciranno a farlo: "Torniamo alla vita di sempre, lotteremo ancora".

La settimana è lunga, la terza puntata è appena terminata e occorrono sette giorni per scoprire il verdetto. Irma e Lucia hanno ragione? Continueranno la loro strada verso la cassaforte?