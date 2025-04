Il destino delle chiavi delle coppie in Nomination

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Per due delle coppie sta per finire il tempo all'interno del gioco di The Couple - Una Vittoria per Due. Nella puntata di lunedì sera, Thais ed Elena o Jasmine e Pierangelo potrebbero essere la prima squadra a dover lasciare la Casa delle Coppie.

Come da regolamento, il duo che perde alle Nomination deve cedere le proprie chiavi a una o più coppie. Per tale ragione, le due squadre sono chiamate a dover fare una scelta importante: indicare i nuovi possessori delle chiavi ottenute finora. Una scelta molto difficile, una scelta che potrebbe cambiare le sorti o riequilibrare il conteggio. "Ci hanno chiesto di decidere a chi intendiamo cedere le nostre chiavi in caso uscissimo" comunica Jasmine al resto del gruppo.

Le due coppie si isolano, da una parte Pierangelo e Jasmine in camera, mentre Thais ed Elena in corridoio, lontane dal resto delle squadre. Le due donne in poco tempo trovano un accordo, sebbene ci siano non pochi dubbi. Puntare su un pensiero strategico o seguire il cuore? Elena sembra essere abbastanza persuasiva con il suo ragionamento e Thais annuncia: "Allora stavolta facciamo come dici tu, però la prossima volta seguiamo il mio istinto".

I due pugliesi, invece, sembrano essere abbastanza distanti nelle loro scelte e intuizioni. Pierangelo vorrebbe favorire le sorelle Boccoli, sebbene posseggano quattro chiavi, mentre la rotta di Jasmine è un'altra: utilizzare le loro chiavi per riscattare i debiti di gioco con i fratelli Mileto. Ma l'altra coppia quale sarebbe? Fra opinioni che divergono e pareri discordanti, i due iniziano a discutere fra loro. Pierangelo muove alcune critiche all'amica, il suo pensiero è che Jasmine si preoccupi troppo dell'opinione degli altri, ma anche di voler piacere a tutti i costi. Tuttavia, questo comportamento, alle volte, sembra essere contraddittorio, dal momento che la sua compagna sembra preoccuparsi troppo del gioco. La ragazza non prende bene queste critiche, vuole sentirsi libera, vuole essere chi vuole e questo sembra essere compreso dall'amico che si scusa, la abbraccia e la rassicura: "Tu sei libera di comportarti come vuoi”.

Dopo aver discusso delle loro scelte, dopo cena, le due coppie raggiungono il gruppo in salone per comunicare le rispettive scelte. Iniziano Pierangelo e Jasmine che raccontano a tutti la loro confusione nel decretare questa scelta: “Non è stato facile ma abbiamo deciso di dare una chiave ai fratelli e la seconda a Giorgia e Laura” . La motivazione è molto semplice: i fratelli Mileto, al momento, non hanno nessuna chiave, avendo perso l'ultima nella scorsa puntata. Per quanto concerne, invece, l'altra coppia, la scelta viene dal cuore. La judoka, questa settimana, è stata più di un'amica, più di un'alleata. È stata, per i due pugliesi, un conforto e per tale ragione merita di ricevere la loro chiave.

Pierangelo aggiunge che c'è stata molta indecisione, le sorelle Boccoli erano in lizza, ma hanno più chiavi di tutti, mentre le sorelle Testa sono molto forti e potranno conquistare da sé l'opportunità di vincere chiavi.

Thais ed Elena ricalcano la scelta di cuore e annunciano: "Anche per noi la scelta è stata difficile, avrei voluto spezzettare la chiave e darne un pezzo a testa, ma non si può. La seconda coppia che scegliamo sono Andrea e Antonino". La scelta delle due donne è simile a quella dell'altra squadra: i fratelli Mileto vengono scelti per l'assenza di chiavi in loro possesso, mentre Antonino e Antonio sono stati indicati perché non potranno partecipare alla sfida per l'immunità. L'alternativa, per entrambe, erano Manila e Stefano, ma ci sarà occasione, forse.

Scelte, queste, che sembrano essere condivise, nessun rancore, nessun fastidio, nessuna ombra sembra ricoprire la Casa delle Coppie. Brigitta e Irma, con una fatale sintonia, affermano l'unica verità di questo gioco: "Non è importante il numero di chiavi in possesso, soltanto una aprirà la cassaforte!"

Chi di loro avrà la chiave fortunata?