Pierangelo Greco e Irma Testa ai ferri corti

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La tensione nella Casa delle Coppie continua a salire dopo alcuni confronti in seguito alle Nomination della terza puntata. In sala da pranzo, il confronto tra Pierangelo e Irma si accende, portando alla luce rancori, promesse infrante e strategie non condivise.

Irma prova a farlo ragionare spiegandogli che lui e Jasmine sarebbero comunque finiti al televoto.

“Non è la Nomination, si tratta di sportività”, chiarisce il ragazzo, riferendosi al patto che avevano stretto.

Irma gli fa notare che la sportività in The Couple - Una Vittoria per Due non esiste più: ha perfino ricevuto un voto dai fratelli Mileto, che fino a poco prima avevano detto tutt’altro.

“Tu hai fatto la stessa cosa con noi”, le fa notare il pugliese. Ma Irma replica convinta: “Il mio voto su di te era perso. Il loro mi ha mandato al televoto. Tu avevi già le Nomination per andarci”.

Quello che Irma non apprezza dell’atteggiamento di Pierangelo è che lo vede più interessato a come viene percepito dal pubblico da casa che a chiarirsi con lei.

Il truccatore, dal canto suo, sottolinea che la strategia del fare gruppo non regge più, perché se poi qualcuno cambia idea all’ultimo momento, è normale rimanerci male.

Giorgia prova a prendere le parti di Irma, e a quel punto Pierangelo si rivolge direttamente a Laura, suo punto di riferimento nella Casa delle Coppie: “Sappi che se rimango, il mio voto andrà più a Giorgia che a te”.

Laura rimane sorpresa da quest'affermazione e lo invita a riflettere: questo suo ragionamento non è tanto diverso da quello di cui lui si sta lamentando. Lei ieri ha fatto di tutto per non nominarlo e non lo nasconde, preservandolo anche dalla volontà della sua compagna.

Lucia prova a intervenire per un ulteriore confronto, ma viene interrotta da Irma, che le chiede gentilmente di non alimentare ulteriormente la discussione, dal momento che è stata una scelta portata avanti da lei in prima persona.

Tra accuse di incoerenza e sportività mancata, la frattura tra i due sembra ormai insanabile. E mentre i rapporti tra le coppie si incrinano, nascono nuovi equilibri… sempre più fragili.