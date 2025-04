Fiducia spezzata: Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi contro le sorelle Testa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Le Nomination della terza puntata hanno portato scompiglio al mattino tra le coppie di The Couple – Una Vittoria per Due.

Giorgia e Irma, sempre più unite, commentano l’atteggiamento di Pierangelo e Jasmine, che sembrano esserci rimasti male per la scelta delle sorelle Testa di affidare loro un punto.

Giorgia, stizzita, precisa: “Ma se voi decidete di nominare me, io non me la prendo perché fa parte del gioco”, ammettendo di non aspettarselo, ma accettandolo comunque sportivamente. “Non è che io devo mettermi a pensare che, se nomino una persona, questa ci rimane male. Ma così, allora, nessuno vince”, ribadisce.

L’atleta trova incoerente l’atteggiamento dei due pugliesi: per loro mettersi d’accordo per nominare Antonino e Andrea va bene, però quando la scelta riguarda loro, cambia tutto.

Irma spiega la sua scelta: “Loro sarebbero finiti in nomination comunque, perché avevano già quattro voti dati dai fratelli Mileto e da Antonino. Io ieri avrei salvato me, se non mi avessero votato i fratelli”. Giorgia si trova d’accordo con lei: “Tutti avrebbero fatto così”.

Uno scontro tra le coppie

Irma e Giorgia si spostano poi nell'area esterna della Casa delle Coppie per avere un confronto con i diretti interessati, in compagnia di Lucia.

Irma riparte proprio dalle parole appena dette a Giorgia e spiega ai ragazzi di aver saputo dai fratelli Mileto che i loro voti sarebbero andati proprio a loro due e a Manila e Stefano. “Quindi, con il voto di Antonino, voi eravate già in Nomination, ne avevate quattro. Noi no, avevamo solo Antonino. Non eravamo in nomination se i fratelli non ci avessero votato”, precisa poi la pugile.

Jasmine non nasconde il suo fastidio e accusa Irma di essere stata incoerente nei loro confronti. La ragazza prova a ribadire che la sua scelta è stata fatta strategicamente, perché tanto loro due sarebbero andati al televoto comunque. E poi aggiunge: “Se dovessi fare una classifica in questo momento, io con i fratelli Mileto, con Manila e Stefano, con Giorgia e Laura è chiaro che ci ho stretto un po’ di più rispetto a voi”.

Jasmine resta del suo pensiero: “Allora non venire a fare strategia”. Secondo la giovane pugliese, Irma avrebbe dovuto quanto meno aspettare una settimana prima di votarli, viste le parole che si erano dette e le promesse di preservarsi. Lucia prova a spiegare loro i rapporti speciali che si sono intrecciati con le altre coppie, ma ciò infastidisce ancora di più Jasmine, che chiede stizzita come mai non abbiano fatto strategia con loro, piuttosto che contro di loro.

Irma dà una motivazione: “Io ho visto voi svantaggiati come noi, voi eravate già in Nomination”, riferendosi alla decisione di Antonino e Andrea di dargli già due voti durante la settimana.

Pierangelo e Jasmine non si fideranno più delle parole di Irma a prescindere, e non si fanno problemi a dichiararlo. Pierangelo non trova il loro discorso chiaro, a differenza sua, che sente di avere la coscienza a posto: “Le persone da casa sanno che si è comportato bene siamo stati noi, perché abbiamo rispettato le Nomination”.

Anche Giorgia prova a inserirsi nella conversazione per esprimere il suo punto di vista: “Per voi va bene fare la strategia su Andrea e Antonino. Sugli altri no. Questa cosa non va bene”.

Jasmine non è d’accordo e le ricorda che era palese a tutti che uno dei loro voti andasse ad Antonino. E poi, per rispondere all’accusa di Giorgia, ribadisce prima di lasciare il giardino: “Io non sono andata in camera di nessuno a fare strategia. Voi siete venute da me a volerla fare, e io non ho partecipato”.

Per Pierangelo si tratta di coerenza e sportività. Secondo lui, il loro voto non era perso, e anzi ha contribuito a mandarli in Nomination.