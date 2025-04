Feeling, strategie e dubbi: nella notte si accendono i pensieri delle coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Cala la notte nella Casa delle Coppie e, come di consueto, tutti i concorrenti raggiungono le proprie stanze. Ma alcuni, i più nottambuli, si riuniscono in gruppo per commentare le dinamiche, i rapporti e la loro evoluzione. In particolare, si tratta dei più giovani di The Couple – Una Vittoria per Due.

In compagnia di Giorgia, Jasmine e Pierangelo, le sorelle Testa riflettono sui motivi che spingono a fare le Nomination durante la puntata. Irma è consapevole di non aver trovato affinità con tutti: “Io ci provo fino all’ultimo a creare un legame, a intavolare un discorso serio, poi se non succede, almeno ci ho provato”. In particolare, si riferisce ad Antonino, con il quale non è mai nata una vera intesa. E i due ne hanno anche parlato apertamente. Ammette di ascoltarlo, perché è una persona aperta al dialogo, ma la loro interazione si ferma lì. “Eppure penso di avere molto di cui parlare con lui”, riflette la pugile.

Pierangelo condivide il suo pensiero e in parte si ritrova nelle sue parole, ma riconosce che con Antonino c’è stato un passo avanti da entrambe le parti: “È stato più aperto, socievole, ha fatto dei passi avanti, ma perché l’ho voluto io”, ammette il make-up artist.

Jasmine, più diplomatica, sottolinea come i suoi compagni di avventura siano persone con cui si può dialogare su tutto. Le sorelle Testa ne sono convinte: “È una questione di feeling”. In particolare, Lucia chiarisce che, se Antonino dovesse ricevere i loro voti in Nomination, non sarebbero per dei motivi legati al suo personale. Infatti precisa il suo punto di vista al di fuori del gioco: “Io penso che sia un ragazzo super intelligente, bellissimo, un papà eccezionale e molto sensibile". E chiarisce: "Se lo nomino, è solo perché lo sento molto distante da me”.

Irma scherza: “Chiariamo la cosa più importante: è bellissimo!” e poi confida: “Fuori da qui sono alla costante ricerca di persone come lui, interessanti come lui”. Lucia, però, ha dei dubbi sul suo approccio al gioco: “Ci sono molte cose che non capisco di lui”. E conclude: “Ma va bene così, non voglio approfondire”.

Tra riflessioni sincere e dinamiche di gioco, i giovani concorrenti si confrontano su legami, distanze e Nomination, mostrando quanto il cuore e la strategia siano spesso intrecciati.