Tensioni tra Antonino Spinalbese e le sorelle Testa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Nuvole cariche di tensione si addensano all'interno di The Couple – Una vittoria per due. Antonino percepisce un clima ostile da parte di Irma e Lucia, convinto di essere diventato bersaglio di sguardi. Secondo lui, la freddezza delle sorelle non è frutto del caso, ma di un pregiudizio che fatica a scrollarsi di dosso.

Fabrizio e Danilo provano a rassicurarlo, sottolineando che il suo atteggiamento viene scambiato per costruito. Ma Antonino vuole solamente essere d'aiuto e, dall'alto della sua esperienza, dare dei consigli di vita agli altri concorrenti.

Anche con Pierangelo non scorre buon sangue: Antonino si sente osservato dal ragazzo e per questo si irrigidisce.

Nel tentativo di chiarire, Antonino raggiunge Irma e Lucia in giardino. L'uomo cerca di spiegare, loro ascoltano ma le distanze sembrano difficili da colmare.

Irma pensa che Antonino sia meno desideroso di vincere rispetto alle altre coppie e questo atteggiamento non le piace. Nonostante ciò, ritiene che il ragazzo sia leale e immagina che si impegnerà al massimo per far raggiungere l'obiettivo ad Andrea.

"Giochiamo al gioco e basta" prova a tagliare corto Antonino, spiegando di voler vivere l'esperienza con leggerezza. Aggiunge che riesce a essere rilassato e tranquillo con tutte le coppie, tranne che con loro due. Lamenta anche il fatto di essere vittima di vari pregiudizi e di essere considerato forte solamente a causa di alcuni preconcetti che i concorrenti hanno nei suoi confronti.

Il confronto non giunge a una conclusione e la domanda resta sospesa nell’aria: tra le sorelle Testa e Antonino ci sono incomprensioni caratteriali o vere strategie in atto?