Lo sfogo di Jasmine Carrisi contro le sorelle Testa: "Non mi fiderò più"

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Dopo il confronto appena avuto in giardino con le sorelle Testa e Giorgia, Jasmine si sfoga in piscina con Antonino e Danilo, riportando quanto accaduto e raccontando la strategia messa in atto da Irma e Lucia durante la settimana.

“Le nostre Nomination, almeno una, era già chiara. Noi avremmo nominato voi. Non è una novità”, dice riferendosi ad Antonino, al quale chiede conferma con trasparenza, ricevendola subito dopo.

Poi la ragazza racconta che le sorelle, più volte prima della terza puntata, avevano chiesto insistentemente se le avrebbero nominate. Jasmine precisa di aver sempre risposto di no, perché altrimenti sarebbe stata incoerente.

Danilo rivela che anche a lui e a suo fratello era stata fatta la stessa domanda, e aggiunge che durante la puntata i due hanno poi cambiato le loro scelte.

Jasmine chiarisce: “Se poi tu mi nomini, io non me la prendo per la Nomination perché è un gioco, però sei incoerente”.

Antonino coglie l’occasione per sottolineare con ironia un’accusa che spesso gli viene rivolta: “Però poi sono io lo stratega”. E aggiunge, con tono incredulo: “Io sono scioccato”.

Jasmine è visibilmente delusa e non ha affatto apprezzato l’atteggiamento delle sorelle Testa, che considera scorretto. “Non mi fiderò più”, ammette. “Hai ragione”, le risponde Danilo.

In The Couple - Una Vittoria per Due, in seguito alle Nomination della terza puntata, sono cambiati gli equilibri del gioco tra le coppie in gara.