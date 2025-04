La classifica della prima prova in esterna

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Tutte le coppie, divise in due gruppi da quattro, hanno affrontato la prima prova in esterna di The Couple - Una Vittoria per Due all’Autodromo di Vallelunga. Una sfida decisiva, che permette alla coppia vincitrice della puntata di rubare due chiavi e ottenere l’immunità dalle Nomination.

I concorrenti si sono messi alla prova con un esercizio ad alta pressione: simulare un pit stop da gara automobilistica, cambiando due ruote per automobile.

La prima manche ha visto protagonisti Jasmine e Pierangelo, Thais ed Elena, Irma e Lucia, e Antonino con Andrea: il tempo a disposizione ha messo a dura prova anche l’equilibrio all’interno delle coppie.

Ilary mostra una classifica parziale, che sommata a quella che vedrà protagoniste le altre coppie, decreterà l’esclusione delle ultime due coppie dalle prove della puntata: al primo posto Irma e Lucia, seguiti da Antonino e Andrea; in terza posizione Thais ed Elena, mentre in coda Pierangelo e Jasmine.

Ma senza rivelare i tempi, tutto può ancora cambiare con il confronto della classifica delle altre coppie.

Ilary accoglie anche le altre quattro coppie nella Stanza delle Scelte per mostrare loro come si sono comportate durante la seconda manche. Anche in questo caso, due gli aspetti fondamentali per vincere: velocità e sangue freddo.

La classifica parziale di queste quattro coppie vede Manila e Stefano al primo posto, seguiti dai fratelli Mileto al secondo, Laura e Giorgia al terzo, e infine Benedicta e Brigitta in ultima posizione.

“Abbiamo dato il massimo, più di così non potevamo fare” ammette Giorgia.

Manila, invece, spiega di essere una persona molto attenta e di ascolto, e sottolinea come il loro punto di forza sia l’unione non solo sentimentale ma anche strategica.

Ilary invita poi tutti nella zona Living per svelare la classifica finale: Manila e Stefano conquistano il primo posto con un tempo record di 06:45.

Seguono Lucia e Irma con 08:36, Danilo e Fabrizio con 09:46, e Giorgia e Laura con 09:48.

Quinto posto per Benedicta e Brigitta con 10:15. Ancora in gara Antonino e Andrea, che chiudono con 11:48.

Le peggiori performance sono quelle di Thais ed Elena e di Pierangelo e Jasmine, che non si qualificano per la sfida in diretta e perdono così la possibilità di ottenere l’immunità e di rubare le chiavi delle coppie avversarie.