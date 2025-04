Critiche e incomprensioni: le prime crepe fra le coppie

La prima settimana è trascorsa, come è stato superato anche lo scoglio della seconda puntata. I concorrenti di The Couple - Una vittoria per due sembrano iniziare a prendere maggiore confidenza col gioco e sembrano smettere di essere clementi, o quanto meno non tutti hanno voglia di cambiare idea sui componenti delle altre squadre. Se Pierangelo e Jasmine confidano a Irma e Giorgia di voler chiarire le incomprensioni insorte con Antonino e Andrea, i due concorrenti, insieme ai fratelli Mileto, non sembrano essere dello stesso avviso dei due giovani pugliesi.

Giorgia, avendo un buon rapporto con le tre coppie di concorrenti, prova a stimolare il dialogo, confrontandosi con Andrea e Danilo. In giardino, i tre ragazzi si confrontano, all'ascolto ci sono anche Laura e Fabrizio, e di tanto in tanto Antonino. La questione di fondo è che Danilo, così come Fabrizio e Andrea, non nutre un'antipatia verso i Jasmine e Pierangelo. Non c'è feeling, non è scattata la scintilla. Per Giorgia, però, le coppie non si danno l'opportunità di conoscersi e Danilo allora: "Abbiamo dato tante opportunità all'inizio, se non va non va".

La ragazza poi spiega ai ragazzi che il più delle volte non collaborano in casa, si isolano fra loro e questo non consente a tutti di interagire con loro. Anche nelle faccende domestiche, i maschi si stanno adagiando. Questo discorso però, sembra infastidire Laura e, quando i fratelli Mileto e Andrea lasciano il giardino, "Quando scherziamo, scherziamo, però tu la devi smettere" è Laura a tuonare nei confronti della sua compagna di squadra "Non puoi intrometterti nelle questioni degli altri, anche queste potrebbero essere strategie".

Secondo la judoka, sebbene Giorgia vada d'accordo con le diverse parti in causa non è corretto intromettersi, perché questo potrebbe causare un problema prima alla ragazza e poi alla coppia. Tuttavia, la ginnasta chiarisce che voleva soltanto essere d'aiuto. Ascoltava, consigliava, ma non è sua intenzione intromettersi. Per di più, la ragazza si è interfacciata con i concorrenti non tanto per fare in modo che si ascoltino fra loro, piuttosto perché aiutino in casa. Laura le suggerisce di andare oltre e di concentrarsi sul gioco. Tutti puntano alla cassaforte con il milione, ma quanti stanno giocando a carte scoperte? Stanno sorgendo le prime crepe oppure è soltanto la stanchezza del giorno dopo puntata? Lo scopriremo!