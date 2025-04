Pierangelo Greco: "Irma, sto ancora studiando Antonino"

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Dopo la scorsa puntata di The Couple - Una vittoria per due il gioco sembra entrare nel vivo e il clima disteso che si era creato fra i concorrenti inizia a vacillare. Pierangelo non sembra aver mai legato con Antonino, più volte ha dichiarato di avere dei sospetti e dei dubbi sul suo comportamento, eppure non ha provato ad avvicinarsi. In giardino, Irma accoglie il punto di vista del ragazzo, un'opinione che si è consolidata proprio durante la puntata in diretta.

In questa occasione, Jasmine ha raccontato la sua voglia di indipendenza e la necessità di spiccare il volo dal nido famigliare, conquistar era propria vita, ma soprattutto superare tutte le sue insicurezze. Pierangelo racconta che tutti in casa si sono avvicinati alla sua amica, hanno speso un momento e qualche parola per confortarla: "Anche i fratelli Mileto, con i quali non parliamo, le hanno detto che va bene così com'è, di viversi questa esperienza, ma Antonino no".

Secondo Irma la soluzione è un'altra: "Devi parlarci, dovete parlare con lui, anche io farò la stessa cosa". I due concorrenti sembrano avere dubbi simili, ma Pierangelo è deciso, ha bisogno ancora di tempo "Sto ancora studiando Antonino. È uno stratega". Dal momento che Pierangelo e Jasmine sono in Nomination, la pugile trova che sia utile parlarne il prima possibile. Per loro questa potrebbe essere l'ultima settimana in gioco, ma il ragazzo non batte ciglio. Non è ancora arrivato il momento di confrontarsi.

Se questo è il pensiero di Pierangelo, quale sarà l'opinione di Antonino? La sua è una strategia o una naturale incompatibilità?