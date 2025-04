Jasmine Carrisi si racconta: il peso del giudizio e la voglia di rinascere

Jasmine si apre sulle sue insicurezze e sul desiderio di lasciarsi alle spalle la paura del giudizio per riscoprire sé stessa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

A The Couple - Una Vittoria per Due è tempo di dare spazio alle emozioni: Ilary sente il bisogno di un confronto diretto con Jasmine e, per questo motivo, la invita a raggiungere la Stanza delle Scelte.

Timida e introversa, la pugliese ha vissuto questa prima settimana nella Casa delle Coppie un po’ in disparte, a causa del suo carattere e delle sue insicurezze. In un momento di sfogo con Lucia, spiega di avere una forte paura del giudizio — e del pregiudizio — che gli altri potrebbero avere nei suoi confronti, e non nega il peso del cognome che porta: un fattore che l’ha portata a chiudersi, soprattutto perché, paradossalmente, si sente sempre molto esposta.

Ammette che suo padre l’ha sempre sostenuta e protetta, ma le sue preoccupazioni nascono dal proprio temperamento. “Non riesco mai a essere semplicemente me stessa, penso sempre agli altri” confessa con gli occhi lucidi.

La ragazza riflette sul fatto che, quando ci si isola dal mondo, diventa più facile fare i conti con i propri fantasmi. “Tutta questa esposizione mi ha portato a chiudermi e a essere molto diffidente verso le persone. Forse questo percorso mi servirà a crescere” ammette. Tuttavia, questa sua chiusura la disturba, e desidera lavorarci per far emergere anche un lato di sé ancora inedito: quello più leggero.

“Chiudendomi così tanto, non mi sento mai fondamentale” aggiunge, riferendosi non solo all’esperienza nel reality game con tutte le altre coppie, ma anche alla vita quotidiana.

Ilary le fa notare che, sebbene abbia paura di essere giudicata, la prima a giudicarsi è proprio lei. “Esigo troppo da me stessa. Forse dovrei semplicemente essere ciò che sono, senza farmi troppe paranoie” riflette ad alta voce Jasmine.

Luca Tommassini le dà un consiglio incoraggiante: “Devi uscire dalla tua comfort zone ed esplodere. Vinci quel milione e vai a prenderti il tuo sogno da sola".

Anche Francesca Barra la sprona a lasciarsi andare: la invita a fregarsene di più e a superare la sindrome dell’impostore. “Essere un personaggio noto può essere un vantaggio, ma non è una colpa” precisa.

La conduttrice la invita infine a fare tesoro di queste parole, a tornare nella Living e a liberarsi di ogni peso.