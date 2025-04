Il supporto di Lucia Testa per Jasmine Carrisi

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Jasmine, una delle concorrenti più giovani di The Couple – Una Vittoria per Due, vive i primi giorni nella Casa delle Coppie con tanti pensieri legati al mondo esterno e con insicurezze su come possa essere percepita, non solo dal pubblico, ma soprattutto dai suoi cari e dalle altre coppie. Il tutto è amplificato dal suo carattere timido e, a tratti, introverso.

A sostenerla è una nuova amica, Lucia, che cerca di rassicurarla: "Siamo tutti speciali. C’è chi non ha difficoltà e chi ci mette un po’ più di tempo". La napoletana, riflette anche sul fatto che sia naturale differenziare i legami e creare affinità con alcuni compagni piuttosto che con altri – proprio come accade nella vita reale, al di fuori di quelle mura.

Le due ragazze scoprono di avere molto in comune: entrambe sono consapevoli di essere introverse e di faticare a emergere in un contesto come quello del programma. “Io sono molto profonda, però non do una bella impressione all’inizio” ammette Lucia, parole che le sono state spesso rivolte nella sua vita. “È una mia difesa personale” spiega, invitando Jasmine a vivere quest’esperienza con maggiore leggerezza.

“Anche se mi accetto, un po’ mi colpevolizzo. Invece di stare in silenzio, potrei raccontare qualcosa di bello di me. E invece non lo faccio…” riflette Jasmine ad alta voce. Secondo Lucia, tutto arriverà in modo naturale: deve solo concedersi il tempo giusto.