Un momento di sconforto per Laura Maddaloni

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La notte è calata in The Couple - Una Vittoria per Due e il silenzio avvolge la Casa delle Coppie, mentre tutti i concorrenti si ritirano nelle proprie stanze. Proprio in quel momento di quiete, Laura si lascia andare, lontana dagli sguardi e dalle aspettative. È una donna forte, con un carattere deciso, ma questa sera qualcosa la rende triste.

“Tutto ok? Tutto a posto?” le chiede sottovoce Giorgia, una volta entrata in stanza, percependo una tensione che Laura non riesce più a nascondere. Non convinta dalla risposta, insiste dolcemente. Laura cede: “È tosta, Gio”, confessa con un filo di voce, lasciando emergere la mancanza profonda della sua famiglia, soprattutto dei suoi figli. La lontananza pesa, e i momenti più duri sono proprio la sera e la mattina, quando il silenzio amplifica l’assenza.

Giorgia la sente piangere e, con empatia, cerca di alleggerire quel peso, proponendo di organizzare insieme la giornata successiva: un po’ di piscina, sauna, massaggi e allenamento. Una piccola bolla di distrazione in cui rifugiarsi.

“Non voglio che mi vedano così”, sussurra, non nascondendo più le sue fragilità. Lei, che per tutti è una roccia, mostra ora le sue crepe. “Mi sopravvalutano troppo” ragiona la sportiva. Giorgia la guarda con dolcezza e le offre una spiegazione: “Perché da fuori sembri fortissima. Non ti fai mai vedere così. Sei tu che non vuoi farti vedere così". Laura lo conferma. È una scelta. Una protezione.

In quel silenzio condiviso, nasce qualcosa di prezioso. Non servono grandi gesti, né parole complicate: basta esserci. E Giorgia c’è. Un’amicizia che, senza far rumore, comincia a diventare casa.